США официально осудили так называемые "выборы" на контролируемой Россией территории Донбасса, назвав их "фарсом" и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Соединенные Штаты "присоединяются к европейским союзникам и осуждают фиктивные "выборы" 11 ноября на контролируемой Россией территории восточной Украины", - говорится в заявлении Государственного департамента США 12 ноября.

Представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что так называемым "ЛНР" и "ДНР" нет места в Минских договоренностях, или в конституционном управлении Украины и "их нужно распустить, как и незаконные вооруженные формирования".

В заявлении отмечено, что ответ международного сообщества стал однозначным и, если Россия ожидала этими выборами придать международного значение захваченным территориям, то эти расчеты не оправдались.

"Если Россия рассчитывала, что незаконные "выборы" 11 ноября придадут международного значения ее ставленникам, то международная реакция показала, что она ошибалась. ОБСЕ отказалась проводить наблюдения вчерашнего фарса. Действия России осудили в столицах по обе стороны Атлантики, а также в Совете безопасности ООН и в ОБСЕ", - заявили в Госдепе.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз высказались совместно против вчерашнего нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим вводить связанные с Украиной санкции против России до тех пор, пока Москва в полной мере воплотит Минские договоренности и вернет контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

До этого Великобритания решительно осудила проведение незаконных "выборов" на Донбассе.