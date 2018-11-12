Жителі Одеси оговтуються від шоку. Місцеві комунальники збираються підвищити тариф на опалення одразу на сімдесят два відсотки. Як обґрунтовують своє рішення і що з цього приводу кажуть одесити? Про це Андрій Анастасов.

Топ-новина в Одесі - влада планує підвищити тарифи на опалення. Для мешканців будинків із лічильниками ця послуга має подорожчати на п'ятдесят чотири відсотки, для інших (тобто більшості) - на сімдесят два. Наталя - звичайний педагог, вимушена буде додатково витрачати майже тисячу гривень щомісяця.

"Конечно, будем стараться платить, но это очень будет отражаться на семейном бюджете. Конечно, будем экономить. И не дай Бог, на ребенке!", - говорить Наталя Ашихміна, жителька Одеси.

"Моя реакция очень негативная, потому что соответственно мне придется работать теперь по шестнадцать-восемнадцать часов, чтобы оплачивать", - говорить Роман Чумаченко, житель Одеси.

Чиновники пояснюють: комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" у кризовому стані. Тарифи, мовляв, не переглядали вже два роки, тоді як собівартість послуги постійно зростала. І заспокоюють: максимально високими розцінки будуть лише під час лютих морозів.

"С того времени у нас вырос не только газ, у нас выросла цена на электроэнергию. У нас выросли цены на водоснабжение, водоотведение. С того периода выросла минимальная заработная плата. Это, к сожалению, экономические реалии", - говорить Іван Донченко, директор КП "Теплопостачання міста Одеси".

Тепер проект підвищення тарифів має пройти процедуру обов'язкових громадських слухань. Але експерти сумніваються, що думку одеситів при цьому врахують.

"Давайте говорить напрямую: сейчас власти каждого города имеют в своем активе общественников, которые участвуют в таких слушаниях и помогают принимать решения, удобные для городских властей. Они инструмент, и подгонят под то решение, которое удобно", - говорить Олексій Асауленко, експерт у сфері ЖКГ.

А ось деякі місцеві депутати кажуть - останніми роками не раз намагалися перевірити стан цього комунального підприємства. Проте всі запити залишалися без відповіді. Тому не вірять у прозорість і зараз.

"Почему газ вырос на двадцать три процента, а стоимость отопления выросла на семьдесят два процента? Я боюсь, что одесситы не дождутся внятного, чёткого ответа: как это произошло. Склонен предполагать, что коммунальное предприятие "ТГО" превратилось в огромную стиральную машину для отмывания денег для городской власти", - заявив Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційний блок".

У соцмережах тим часом розгорілась емоційна дискусія. Одні кажуть - треба бойкотувати нові тарифі у разі їх ухвалення. Інші переконують: не платити - це не вихід і варто влаштовувати акції протесту.