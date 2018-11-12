В НБУ отчитались об инфляции за октябрь. Фото: "Укринформ"

В октябре потребительская инфляция в Украине ускорилась до 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а в месячном измерении цены выросли на 1,7%.

"Как и ожидалось, фундаментальное инфляционное давление остался значительным, что связано с увеличением расходов, в том числе на оплату труда, и устойчивым внутренним спросом. Также ожидаемо усилилось влияние на внутренние цены вследствие повышения мировых цен на энергоресурсы и зерновые", - объясняет пресс-служба НБУ.

Кроме того, базовая инфляция в октябре ускорилась до 8,8% в годовом выражении.

"Динамику этого показателя обусловил, прежде всего, рост цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости услуг парикмахерских, кабельного телевидения, отдельных услуг по ремонту и содержанию жилья, мобильной связи", - рассказали в НБУ.

При этом неизменными в октябре были темпы роста цен на непродовольственные товары. Подорожание отдельных товаров длительного потребления (строительных материалов, бытовой химии, ювелирных изделий и других) было нивелировано удешевлением других товарных позиций из этой же категории (в частности, телевизоров и мобильных телефонов).

Сообщается, что динамика цен на продукты питания с высокой степенью обработки в октябре практически не изменилась. С одной стороны, из-за подорожания муки ускорился рост цен на макаронные, кондитерские, сдобные изделия. С другой - замедлились темпы подорожания мясных и молочных продуктов.

В то же время рост цен на сырые продукты питания ускорился до 1,6%.

Сохранилось падение цен на фрукты благодаря хорошему урожаю этих культур, прежде всего яблок. Кроме того, меньшим, чем ожидалось, был рост цен на овощи, в том числе из-за расширения предложения тепличных овощей.

"Однако в октябре увеличились темпы роста цен на овощи борщового набора, поскольку в течение первой половины месяца все еще наблюдался их дефицит на рынке из-за более позднего сбор урожая", - отмечают в НБУ.

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 14,6% по сравнению с 2017 годом) и были выше октябрьского прогноза.

Из-за повышения минимальных цен ускорилось подорожание алкогольных напитков, а стоимость проезда в автодорожном транспорте выросла вследствие повышения мировых цен на топливо и дальнейшего давления со стороны расходов на оплату труда. Кроме того, с 1 октября были повышены тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки.

Рост цен на топливо ускорился (до 24,5% в годовом выражении) на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды.

В НБУ считают, что на фоне повышения административно-регулируемых цен и тарифов инфляция достигнет 10,1% в годовом выражении на конец 2018 года. В среднесрочной перспективе предполагается постепенное снижение инфляции до целевого уровня в 5%, плюс-минус 1%.

Ранее эксперты дали прогноз инфляции на 2019 год.