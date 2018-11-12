61-летний житель Днепра будет отбывать срок за убийство собственного сына.

Перед убийством обвиняемый употреблял алкогольные напитки вместе с сыном, сообщает местное издание dnepr24.com.ua со ссылкой на материалы дела, рассмотренного в суде.

Во время совместных возлияний между родственниками возник конфликт, который привел к потасовке. Во время драки разъяренный отец принялся избивать сына и нанес потерпевшему около девяти ударов по голове и телу.

В результате после избиения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, однако свою вину подсудимый так и не признал.

До этого в Днепре невестка убила свекровь и утопила останки в реке.