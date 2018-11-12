Из жизни ушел легендарный писатель и создатель известных во всем мире комиксов Marvel Стэн Ли.

Его творчество покорило миллионы зрительских сердец, его считали супергероем.

Он умер спустя несколько месяцев после смерти художника Стива Дитко, подарившему миру "Человека-паука" и других героев из комиксов.

Стэнли Мартин Либер родился в Нью-Йорке 28 декабря 1922 года и рос в бедной семье еврейских родителей-иммигрантов румынского происхождения.

Стэн Ли рос вместе с родным братом Ларри и с ранних лет не боялся работать. Он трудился не только ради денег, но и пытался накопить знания в области журналистики и даже торговли. А еще у него был талант к рисованию.

Когда ему исполнилось 20 лет, Стэна Ли призвали в американскую армию, в составе которой участвовал в войне и прослужил до октября 1945 года.

Звезда Голливуда пришел к своему успеху не только благодаря упорному труду, но и связям его дяди, редактора Timely Comics Джо Саймона, издателя комиксов Мартина Гудмана.

Когда Ли было всего 17 лет, именно Мартин предложил ему поучаствовать в начинающем издательстве комиксов Timely Comics. Позже он стал не только создателем культовых персонажей, но занял пост редактора.

Стэн Ли в молодости

Первый комикс юного художника опубликовали в 1941 году. Это был легендарный "Капитан Америка".

После военной службы Стэн Ли создал таки именитые персонажи: "Человек-паук", "Железный человек", "Халк", " Фантастическая четверка" и "Люди Икс".

В 1961 году издательство заявило миру о себе под знаменитым названием Marvel Comics.

За 57 лет компания пережила много неудач, ведь на рынке появились сильные конкуренты. Но зрители всегда ждали выпуска новых комиксов и их экранизации.

В конце августа 2009 года компания The Walt Disney Company объявила о покупке Marvel и цена сделки составила более 4 миллиардов долларов.

Личная жизнь Стэна Ли

В 1947 году именитый создатель комиксов женился на прекрасной женщине по имени Джоан Клейтон Букок.

Стэн Ли с женой в молодости

После четырех лет совместной жизни у супружеской пары родилась дочь - Джоан Селия, позже сын - Ян, но он умер на третий день после рождения.

Стэн Ли с дочерью

Он был счастлив в браке и прожил с любимой женщиной 69 лет. Джоан умерла в июле 2017 года.

Стэн Ли с женой

В начале 2010-х у Стэна Ли начало ухудшаться здоровье и через 2 года ему сделали сложную операцию - вживили кардиостимулятор.

Через четыре года писатель признался в ухудшении зрения, из-за чего он потерял возможность читать и писать, но продолжал участвовать в камео-ролях в фильмах Marvel.

В феврале 2018 года мужчину госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердечной активностью и дыханием.

Многие комиксы Стэна Ли были экранизированы, а сам автор часто появлялся в этих фильмах в роли камео. Один из последних фильмов - "Мстители 3" - вошел в элитный клуб блокбастеров Голливуда.