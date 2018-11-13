В Крыму выпал первый снег (фото) [ Редактировать ]
Фото: kafanews
Во вторник, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег. Жители полуострова делятся снимками в социальных сетях.
Сообщение о первом снеге поступают из Керчи, Феодосии, Старого Крыма, Судака, Симферополя и Севастополя, передает kafanews.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет сильное похолодание и снег.
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