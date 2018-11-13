Девиша Адиваси, 7-летний мальчик из Индии, все свое время проводит с кобрами. Он играет, ест, спит и даже принимает ванну в компании смертельно опасных пресмыкающихся, пишет The Mirror.

Удивительная дружба началась еще четыре года назад, когда ребенку было всего три года. Его родители были шокированы этим, но ничего поделать не могли.

"Мы пробовали все, чтобы уберечь его от змей", - говорит отец мальчика.

"Объяснили ему, что змеи не должны быть друзьями и это опасно. Но он нас не слушает. Четыре года назад Девиш проснулся от сна о змеях, мы не придали этому значения, но утром он бежал в джунгли и вернулся с двумя варанами", - вспоминает мужчина.

Недавно мы писали, что пенсионер требовал у суда вернуть ему молодость.