Тарифы на тепло: в "Киевтеплоэнерго" заявили об изменениях [ Редактировать ]
В "Киевтеплоэнерго" решили не менять до конца года тарифы на производство тепловой энергии для населения и религиозных организаций. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, в КП "Киевтеплоэнерго" приняли решение, что до конца 2018 года данные тарифы меняться не будут", - говорится в сообщении.
В коммунальном предприятии также отметили, что после повышения цены на газ 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.
В соответствии с Постановлением №867 Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, действует единая цена на газ для всех категорий потребителей - 6235,51 за 1000 куб.
Ранее мы писали о том, что тарифы на тепло и горячую воду в Киеве снизили.
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