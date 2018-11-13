Употребление ананаса и ананасового сока помогает уменьшить боли в спине при проблемах с позвоночником.



Болеутоляющий эффект ананаса ученые связывают с действием его фермента бромелайна, сообщает medinfo.



Научные специалисты считают, что людям, страдающим от болей в спине, можно принимать бромелайн в виде добавок или же включить больше ананаса в свой рацион. Согласно их заключению, бромелайн уменьшает воспаление, тем самым помогая уменьшить дискомфорт и болезненные ощущения, связанные с нарушениями в позвоночнике.



Как сообщил доктор Джозеф Меркола, употребление 110 мл ананасового сока при болях в спине может дать эффект анальгетика уже через несколько минут. Также он добавил, что есть много безопасных и эффективных альтернатив обезболивающим препаратам.

Кроме того, медики рекомендуют людям, страдающим от болей в спине, обязательно двигаться, поскольку двигательная активность помогает улучшить кровообращение. Помимо этого, крайне полезно практиковать специальные упражнения.

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