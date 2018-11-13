Как избавиться от боли в спине: ученые назвали неожиданное средство [ Редактировать ]
Употребление ананаса и ананасового сока помогает уменьшить боли в спине при проблемах с позвоночником.
Болеутоляющий эффект ананаса ученые связывают с действием его фермента бромелайна, сообщает medinfo.
Научные специалисты считают, что людям, страдающим от болей в спине, можно принимать бромелайн в виде добавок или же включить больше ананаса в свой рацион. Согласно их заключению, бромелайн уменьшает воспаление, тем самым помогая уменьшить дискомфорт и болезненные ощущения, связанные с нарушениями в позвоночнике.
Как сообщил доктор Джозеф Меркола, употребление 110 мл ананасового сока при болях в спине может дать эффект анальгетика уже через несколько минут. Также он добавил, что есть много безопасных и эффективных альтернатив обезболивающим препаратам.
Кроме того, медики рекомендуют людям, страдающим от болей в спине, обязательно двигаться, поскольку двигательная активность помогает улучшить кровообращение. Помимо этого, крайне полезно практиковать специальные упражнения.
Читайте также, какие продукты стоит исключить из рациона детей.
по теме
Почему нужно отказаться от позднего ужина
В исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет
Какую еду опасно покупать на улице
Гуляя и отдыхая вне дома, мы часто покупаем еду, которую продают на открытом воздухе посреди улицы
Врачи обнаружили неожиданное свойства меда
Как показало новое исследование, натуральный сахар в меде может предотвращать некоторые болезни
Мобильные телефоны несут смертельную опасность - ученые
Ученые предупредили о смертельных последствиях излучения мобильных телефонов
Топ-7 самых вредных продуктов
Вредных продуктов много, но некоторые считаются особенно опасными