Археологи нашли кладбище людей с дополнительными руками и ногами [ Редактировать ]
На северном побережье Перу археологи нашли десятки захоронений людей, погребенных с дополнительными руками и ногами. Возраст находки составил 1900 лет. Об этом пишет Gazeta.
Также были найдены металлические предметы, изделия из керамики.
Находки относятся к малоизученной культуре Виру, существовавшей в долине одноименной реки приблизительно с 300 года до н. э. по 500 год н. э.
По всей видимости, останки принадлежали жителям маленькой рыбацкой деревни. Из 54 найденных скелетов 30 были погребены с дополнительными частями тела.
На многих костях сохранились следы травм, нанесенных острыми и тупыми орудиями. Исследователи отмечают, что подобные захоронения уникальны для культуры Виру.
Они затрудняются сказать, какой смысл несло использование дополнительных конечностей в ритуалах погребения. Дальнейший анализ покажет, была ли какая-то связь между похороненными людьми и обладателями дополнительных конечностей.
Ране мы сообщали, что останки динозавров нашли на стройке.
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