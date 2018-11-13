Голливудская актриса Эмма Стоун рассказала, почему она изменила свое настоящее имя. Об этом она призналась в эфире шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном, пишет "Сегодня".

Звезда рассказала, что при рождении получила имя Эмили.

"Мое настоящее имя было Эмили, но я хотела, чтобы меня называли Эммой из-за Baby Spice", - поделилась актриса.

Ранее мы сообщали о том, что известный актер добровольно отказался от своей дочери.