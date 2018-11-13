Популярная актриса объяснила, почему сменила имя [ Редактировать ]
Голливудская актриса Эмма Стоун рассказала, почему она изменила свое настоящее имя. Об этом она призналась в эфире шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном, пишет "Сегодня".
Звезда рассказала, что при рождении получила имя Эмили.
"Мое настоящее имя было Эмили, но я хотела, чтобы меня называли Эммой из-за Baby Spice", - поделилась актриса.
Ранее мы сообщали о том, что известный актер добровольно отказался от своей дочери.
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