Машинист тепловоза переехал своего сына [ Редактировать ]
В Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - также работника железной дороги. Трагедия произошла на Оболони. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на ЧАО Киев - Днепровское МППЖТ, где произошла трагедия.
Мужчина вместе со своим 26-летним сыном осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, в результате которых и произошел несчастный случай. Уточняется, что погибший работал составителем поездов.
"Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда", - сообщили работники предприятия.
На днях подросток устроил смертельное ДТП на отцовской машине, которую он взял без разрешения.
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