В Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - также работника железной дороги. Трагедия произошла на Оболони. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на ЧАО Киев - Днепровское МППЖТ, где произошла трагедия.

Мужчина вместе со своим 26-летним сыном осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, в результате которых и произошел несчастный случай. Уточняется, что погибший работал составителем поездов.

"Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда", - сообщили работники предприятия.

На днях подросток устроил смертельное ДТП на отцовской машине, которую он взял без разрешения.