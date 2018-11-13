Днем 13 ноября в Оболонском районе Киева на улице Вышгородской мужчина выпал из окна многоэтажки и скончался на месте от полученных травм.

"Предварительно, психически нездоровый мужчина выпал с 8-го этажа", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте работает патрульная полиция, обстоятельства выясняются.

Ранее в Тбилиси мужчина упал с высоты 14-го этажа, но при этом выжил.