Киевлянин разбился насмерть в Оболонском районе (фото) [ Редактировать ]
Днем 13 ноября в Оболонском районе Киева на улице Вышгородской мужчина выпал из окна многоэтажки и скончался на месте от полученных травм.
"Предварительно, психически нездоровый мужчина выпал с 8-го этажа", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
На месте работает патрульная полиция, обстоятельства выясняются.
Ранее в Тбилиси мужчина упал с высоты 14-го этажа, но при этом выжил.
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