Жительница Германии Джеральдина Уэст высмеяла девушек в Instagram, которые публикуют не совсем реалистичные фотографии на своих страницах в социальной сети.

Чтобы показать всю показушность большинства снимков в Instagram, девушка сперва делает "идеальное" фото, а потом показывает, как все происходит на самом деле.

Таким образом, Джеральдина хотела подчеркнуть контраст между образом в соцсети и тем, как выглядит человек в обычной жизни.

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