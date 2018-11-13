Девушка высмеяла "идеальные" снимки в Instagram [ Редактировать ]
Жительница Германии Джеральдина Уэст высмеяла девушек в Instagram, которые публикуют не совсем реалистичные фотографии на своих страницах в социальной сети.
Чтобы показать всю показушность большинства снимков в Instagram, девушка сперва делает "идеальное" фото, а потом показывает, как все происходит на самом деле.
Таким образом, Джеральдина хотела подчеркнуть контраст между образом в соцсети и тем, как выглядит человек в обычной жизни.
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