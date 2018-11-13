У Словаччині судитимуть бойовика за участь у війні на Донбасі [ Редактировать ]
У Словаччині вперше засудять бойовика за участь у війні проти України на Донбасі.
На сторінці правоохоронних органів країни у Facebook заявили: обвинувачений з липня 2015 року по сьогоднішній день воює на боці терористів. "Громадянин Маріо Р. бере активну участь в бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави - зокрема в Донецькій області на Донбасі".
У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 8 років.
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