У Словаччині вперше засудять бойовика за участь у війні проти України на Донбасі.

На сторінці правоохоронних органів країни у Facebook заявили: обвинувачений з липня 2015 року по сьогоднішній день воює на боці терористів. "Громадянин Маріо Р. бере активну участь в бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави - зокрема в Донецькій області на Донбасі".

У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 8 років.