Легендарна фентезійна сага "Гра престолів" триває.

Автор книг, за якими знімають серіал, Джордж Мартін анонсував зйомки нових серій-приквелів. У них глядач не побачить продовження історій основних персонажів. Події розгортатимуться за п'ять тисяч років до основного сюжету.

Натомість, нас ближче познайомлять з історією та таємницями роду Таргарієнів. Події засновані на сюжеті нової книги Мартіна "Полум'я і кров".

Вже відома назва першого приквелу - "Довга ніч".