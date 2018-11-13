"Гра престолів": Джордж Мартін анонсував зйомки нових серій [ Редактировать ]
Легендарна фентезійна сага "Гра престолів" триває.
Автор книг, за якими знімають серіал, Джордж Мартін анонсував зйомки нових серій-приквелів. У них глядач не побачить продовження історій основних персонажів. Події розгортатимуться за п'ять тисяч років до основного сюжету.
Натомість, нас ближче познайомлять з історією та таємницями роду Таргарієнів. Події засновані на сюжеті нової книги Мартіна "Полум'я і кров".
Вже відома назва першого приквелу - "Довга ніч".
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