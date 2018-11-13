Орендувати замок всього за 100 доларів за добу.

У італійському селі Роккаскаленья будь-який охочий може взяти в оренду палац площею 700 квадратних метрів. За сотню доларів охочі отримають доступ до фортеці, каплиці, справжньої оглядової вежі, підземелля та внутрішніх садів.

Однак існує одна проблема - замок знаходиться на високій горі у Долині смерті. Машиною до нього не дістатися - тільки пішки.