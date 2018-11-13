Цена нефти резко обвалилась из-за Трампа [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились в ходе торгов 13 ноября - за день сразу на 4%.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру 13 ноября упали в цене на 2,73 доллара (3,89%) и торгуются на уровне 67,39 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени рухнули на 2,56 доллара (4,27%) - до 57,37 доллара за баррель.
Таким образом обе эталонные марки обновили минимальные значения с начала 2018 года.
Эксперты комментируют, что нефть дешевеет, в частности, из-за заявлений президента США Дональда Трампа раскритиковавшего намерение снизить объем добычи.
Примечательно, что всего неделей ранее мировые цены на нефть достигли рекордной отметки.
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