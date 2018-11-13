Администрация "Вернум Банка" приняла решение прекратить работу финучреждения.

"В связи с согласованием НБУ плана прекращения банковской деятельности ПАО "Вернум Банк" без прекращения юридического лица, банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка", - сообщила пресс-служба банка 13 ноября.

Возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов) срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.

Несколькими днями ранее НБУ отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк" и исключил его из Государственного реестра банков.