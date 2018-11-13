У Києві відбувся Собор Української Православної церкви: про що домовились? [ Редактировать ]
Сьогодні в Києво-Печерській Лаврі відбувся Собор Української Православної церкви. Обговорювали дії Константинопольского патріархату щодо надання Томосу Україні.
Ухвалили постанову, де наголосили - зазіхання держави та інших церков на території української канонічної церкви вважають не законним.
"Були зроблені певні висновки, зокрема, канонічного характеру. Було заявлено про припинення канонічного спілкування із Константинопольським Патріархатом. І проаналізовані виклики пов'язані з втручанням держави в церковні питання. Зокрема щодо надання так званого Томасу. Це питання суто церковне. І статус її і взаємодія з іншими помісними церквами. Це питання, в які держава не може втручатись, згідно статті Конституції. Це було підкреслено в ухвалі собору", - заявив Климент, архієпископ Ніжинський і Прилуцький.
Сьогодні ж ієрархів кликав на зустріч президент Петро Порошенко. Розмова мала пройти в Українському Домі. Утім, через засідання Собору - вона не відбулася. Петро Порошенко згодом заявив - він залишається відкритим до діалогу.
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