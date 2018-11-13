Ситуацію з опаленням і тему енергетичної незалежності країни обговорив сьогодні прем'єр з представниками газо-видобувних компаній, нардепами та міністрами - на спеціальній нараді. Голова уряду поставив завдання - досягти обсягів власного видобутку в 20 мільярдів кубометрів. Володимир Гройсман відзначив, що сьогоднішні дії газовиків вплинуть на формування ціни на - паливо.

"Дуже важливо забезпечити власну енергонезалежність і видобування українського газу має зростати. Фактично, ми виконали всі необхідні умови - змінили законодавство, запровадили нові аукціонні процедури. Все сьогодні є для того, щоби цю цифру досягти. Мені потрібна енергонезалежність держави. І від наших дій сьогодні залежить - як швидко ми цього досягнемо", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.