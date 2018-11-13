Підвищення ціни на газ призвело до зриву опалювального сезону - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Обурення тим, що в багатьох українських містах відсутнє опалення, - висловила сьогодні на Тернопільщині Юлія Тимошенко.
Лідер "Батьківщини" ще раз нагадала, що це результат підвищення ціни на газ. Вона закликала представників своєї політичної сили стати на захист людей, які залишились без тепла.
І добиватися від місцевої влади якнайшвидшого вирішення цього питання.
"Ми бачимо що відбувається в Кривому Розі, що в Смілі, та власне перераховувати всі населені пункти, де сьогодні мерзнуть люди, це треба години витратити. І саме тому я прошу наші команди зробити всі необхідні кроки, щоб негайно навести лад і з дуже жорсткими вимогами звернутися до всіх органів влади, які на сьогоднішній день не дали людям тепло", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".
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