Россия отказалась от заседания ТКГ в Минске [ Редактировать ]
Россия отказалась от инициативы Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которое планировалось в связи с так называемыми "выборами" на оккупированной территории Донбасса.
"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми "выборами" на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости", - сообщила представитель Украины в ТКГ Ирины Геращенко в Facebook.
Она подчеркнула, что ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо.
Ирина Геращенко выразила уверенность, что "Россия дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет" и "Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье".
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Россия не соблюдается выполнение минских договоренностей и перечислил главные нарушения.
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