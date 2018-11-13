Правоохоронці розслідують зрив опалювального сезону у Кривому Розі [ Редактировать ]
Через зрив початку опалювального сезону у Кривому Розі, поліція Дніпропетровської області почала кримінальне провадження. Несвоєчасне теплопостачання в заклади соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Тепер відповідальним особам може загрожувати до 5 років в'язниці.
"Для того щоб встановити хто саме винен у цій ситуації - треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо мати певну інформацію", - Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
У Кривому Розі пообіді запустили всі котельні. І вже протягом доби - в помешканнях жителів потеплішає, повідомили в компанії "Криворізька теплоцентраль".
Нагадаємо, офіційно опалювальний сезон у Кривому Розі стартував 1 листопада. Компанія "Криворізька Тепломережа" без проблем запустила свої 60 котелень. А от "Теплоцентраль", яка не отримала від "Нафтогазу" необхідні ліміти, - ні.
по теме
У Києві іноземці грабували пенсіонерів
До злочинної групи входили двоє чоловіків та двоє жінок, усі - громадяни Молдови
У Кривому Розі затримали серійного вбивцю
Серійні вбивства у Кривому Розі - у дворі приватного будинку поліція знайшла 5 трупів. Хто жертви? Та що сталося?
ДТП у Польщі: на пішохідному переході загинули українки - МЗС
Водію висунули звинувачення - на момент аварії він був тверезий, триває перевірка на наркотики
Керівництво МАУ звинуватили у корупції
Керівників "Міжнародних авіаліній України" підозрюють у махінаціях із бюджетними грошима
СБУ розслідуватиме справу про вбивство Катерини Гандзюк
В Національній поліції повідомляють - справу щодо вбивства Катерини Гандзюк сьогодні передали до Служби безпеки України. За три місяці, поки активістка лежала в лікарні, провели ряд експертиз та обшуків