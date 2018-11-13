Через зрив початку опалювального сезону у Кривому Розі, поліція Дніпропетровської області почала кримінальне провадження. Несвоєчасне теплопостачання в заклади соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Тепер відповідальним особам може загрожувати до 5 років в'язниці.

"Для того щоб встановити хто саме винен у цій ситуації - треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо мати певну інформацію", - Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі пообіді запустили всі котельні. І вже протягом доби - в помешканнях жителів потеплішає, повідомили в компанії "Криворізька теплоцентраль".

Нагадаємо, офіційно опалювальний сезон у Кривому Розі стартував 1 листопада. Компанія "Криворізька Тепломережа" без проблем запустила свої 60 котелень. А от "Теплоцентраль", яка не отримала від "Нафтогазу" необхідні ліміти, - ні.