Борг із зарплати в Україні за останні чотири роки зріс майже в 10 разів - про це сьогодні говорили в парламентському комітеті з питань соцполітики, куди запросили боржників.

Станом на серпень, за офіційними даними, українці недоотримали 3 мільярди гривень. За фактом борг значно більший - упевнений голова комітету Сергій Каплін. За його дорученням створять робочу групу, яка сформує реєстр недобросовісних роботодавців.

"Это уголовно наказуемое преступление. Поэтому, мы обращаемся в правоохранительные органы, в прокуратуру, в министерство внутренних дел с требованием срочно вмешаться в ситуацию, разобраться, и с двух сторон - со стороны правительства и со стороны парламента - принудить сегодня власть выплатить людям долги по заработной плате", - заявила Наталя Королевська, народний депутат, "Опозиційний блок".

"Голова об’єднання "Лисичанськвугілля" не платив заробітну плату. Ми добилися, аби його зняли з посади - так буде з усіма, хто сьогодні зухвало веде себе з людьми. Ми вносим відповідні зміни до чинного законодавства, ініціюємо, розробим в рамках комітету, які передбачатимуть можливість відшкодувати людям заборгованість, а потім вже боротись із підприємством і забирати гроші ці відповідно у підприємства", - наголосив Сергій Каплін, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики.