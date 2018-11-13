ЧП в центре Киева: жуткие кадры с места события [ Редактировать ]
На пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения диаметром 400 миллиметров.
В результате ЧП провалился асфальт и кипяток затопил проезжую часть.
Кроме того, из-за прорыва трубы, автомобиль провалился под землю. К счастью, водитель машины успел выбежать из салона и остаться целым и невредимым.
Ранее мы сообщали, что 13 ноября в центре Киева прорвало трубу с горячей водой.
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