На пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения диаметром 400 миллиметров.

В результате ЧП провалился асфальт и кипяток затопил проезжую часть.

Кроме того, из-за прорыва трубы, автомобиль провалился под землю. К счастью, водитель машины успел выбежать из салона и остаться целым и невредимым.

Ранее мы сообщали, что 13 ноября в центре Киева прорвало трубу с горячей водой.