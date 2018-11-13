Демократи готують серію розслідувань проти Трампа [ Редактировать ]
Новий удар по Трампу. Демократи, які отримали після виборів більшість у нижній палаті американського конгресу, готують перше розслідування проти президента. Що саме хочуть з'ясувати? І чим це може загрожувати першій особі? Розбирався Дмитро Анопченко.
Експерти заявляли в кожному телеефірі - варто противникам Трампа перемогти на цих виборах, як вони паралізують роботу адміністрації нескінченними розслідуваннями. Був шанс, що це перебільшення, але виявилося - все так і є. Як з'ясував зі своїх джерел серед демократів телеканал ABC - хоч новообрані конгресмени отримують повноваження тільки з січня, вони вже запасаються компроматом для старту масштабного розслідування проти президента.
За даними ABC, у комітеті з нагляду Палати представників збирають дані про особисту участь президента у виплатах своїм колишнім коханкам. Ще місяць тому розіслали перші запити, але справа з мертвої точки не зрушила - конгресмени-республіканці провалили би будь-яке голосування. А в нових умовах у противників Трампа і власних голосів тепер вистачить.
Що саме вони мають намір розслідувати - теж зрозуміло. За даними The Wall Street Journal, слідчі володіють доказами, що Трамп особисто дав команду заплатити за мовчання жінкам, з якими крутив романи - порноактрисі Стефані Кліффорд та колишній моделі Playboy Карен Макдугал. Було це в ході президентської гонки - тому може трактуватися як порушення виборчого законодавства. Але сам Трамп запевняє - нічого не знав; мовляв - платив його юрист - за рахунок власних коштів і за особистою ініціативою.
Парламентських розслідувань тепер готується безліч - і чому президент міністра юстиції вирішив відправити у відставку, і щодо податкових декларацій Трампа за багато років, і про те, чи заважав Білий дім розслідуванню спецпрокурора Мюллера... Будь-які рішення двох останніх років - під сумнівом - стартують гучні публічні слухання, куди чиновники не зможуть не з'явитися - їх викличуть повістками.
Відновити хочуть і "російську справу". Комітет із розвідки своє розслідування вже завершив - виніс вердикт, що доказів змови немає. Але тепер у демократів вистачить голосів аби переглянути ці висновки. І все це стартує вже в середині січня - коли після свят новообрані конгресмени увійдуть до своїх кабінетів.
по теме
Не виконала наказ: Трамп звільнить міністра внутрішньої безпеки
Черговий претендент на відставку міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен
У Флориді почали перерахунок голосів на проміжних виборах
У Флориді 21 мільйон жителів - і те, як голосують у цьому штаті, значно впливає на загальний результат у США. От тільки розрив між кандидатами тут завжди мінімальний - і симпатії виборців то на один, то на інший бік схиляються
Мешканці курортної Затоки обурені забудовою пляжів
Рішення депутатів селищної ради обурило місцевих жителів, сьогодні вони прийшли до народних обранців поставити свої запитання - чи вдалося?
Опонентам Трампа у листах надсилають вибухівки
Вам посилка. Американські спецслужби підняли по тривозі. У Нью-Йорку понад сотню солдатів національної гвардії відправили охороняти стратегічні об'єкти, мости та аеропорти. І все через пакети із вибухівкою, які невідомий розсилає опонентам Трампа
Від Саудівської Аравії вимагають розслідувати вбивство журналіста
Вбивство журналіста Джамаля Хашогджі розділило світ. Частина країн засудила цей злочин і погрожує санкціями Саудівській Аравії. Інші воліють заплющити очі на гучну справу. Хто на чиєму боці?