Новий удар по Трампу. Демократи, які отримали після виборів більшість у нижній палаті американського конгресу, готують перше розслідування проти президента. Що саме хочуть з'ясувати? І чим це може загрожувати першій особі? Розбирався Дмитро Анопченко.

Експерти заявляли в кожному телеефірі - варто противникам Трампа перемогти на цих виборах, як вони паралізують роботу адміністрації нескінченними розслідуваннями. Був шанс, що це перебільшення, але виявилося - все так і є. Як з'ясував зі своїх джерел серед демократів телеканал ABC - хоч новообрані конгресмени отримують повноваження тільки з січня, вони вже запасаються компроматом для старту масштабного розслідування проти президента.

За даними ABC, у комітеті з нагляду Палати представників збирають дані про особисту участь президента у виплатах своїм колишнім коханкам. Ще місяць тому розіслали перші запити, але справа з мертвої точки не зрушила - конгресмени-республіканці провалили би будь-яке голосування. А в нових умовах у противників Трампа і власних голосів тепер вистачить.

Що саме вони мають намір розслідувати - теж зрозуміло. За даними The Wall Street Journal, слідчі володіють доказами, що Трамп особисто дав команду заплатити за мовчання жінкам, з якими крутив романи - порноактрисі Стефані Кліффорд та колишній моделі Playboy Карен Макдугал. Було це в ході президентської гонки - тому може трактуватися як порушення виборчого законодавства. Але сам Трамп запевняє - нічого не знав; мовляв - платив його юрист - за рахунок власних коштів і за особистою ініціативою.

Парламентських розслідувань тепер готується безліч - і чому президент міністра юстиції вирішив відправити у відставку, і щодо податкових декларацій Трампа за багато років, і про те, чи заважав Білий дім розслідуванню спецпрокурора Мюллера... Будь-які рішення двох останніх років - під сумнівом - стартують гучні публічні слухання, куди чиновники не зможуть не з'явитися - їх викличуть повістками.

Відновити хочуть і "російську справу". Комітет із розвідки своє розслідування вже завершив - виніс вердикт, що доказів змови немає. Але тепер у демократів вистачить голосів аби переглянути ці висновки. І все це стартує вже в середині січня - коли після свят новообрані конгресмени увійдуть до своїх кабінетів.