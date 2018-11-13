При пожаре под Запорожьем погибли дети [ Редактировать ]
13 ноября в частном доме в селе Большая Знаменка Запорожской области произошел пожар, из-за которого погибли трое детей.
Причиной смерти малышей названо отравление продуктами горения, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 18:20 пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров. К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники", - сказано в сообщении.
Тем временем в Киеве нашли сгоревшую машину с трупом внутри.
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