13 ноября в частном доме в селе Большая Знаменка Запорожской области произошел пожар, из-за которого погибли трое детей.

Причиной смерти малышей названо отравление продуктами горения, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:20 пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров. К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники", - сказано в сообщении.

Тем временем в Киеве нашли сгоревшую машину с трупом внутри.