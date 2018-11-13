Британия и ЕС согласовали условия Brexit [ Редактировать ]
Великобритания и Европейский союз согласовали на техническом уровне договор об условиях Brexit - выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Ожидается, что 14 ноября состоится чрезвычайное заседание британского кабинета министров, на котором текст соглашения может быть окончательно одобрен, сообщает Еuronews.
Кроме того, 14 ноября пройдет обсуждение достигнутого соглашения в Брюсселе.
Кроме того, стало известно, что в Британии подготовили секретный план Brexit.
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