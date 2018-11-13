Израиль и ХАМАС договорились о перемирии [ Редактировать ]
Палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта.
Таким образом ХАМАС и его сторонники объявили о прекращении огня, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.
Израиль ответил, что его реакция будет зависеть от развития ситуации на месте.
Ожидается, что это перемирие завершит самое тяжелое с 2014 года обострение ситуации в сектора Газа.
Напомним, 12 ноября Израиль нанес мощнейший ответный авиаудар по Газе.
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