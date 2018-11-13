Меркель выступила за создание европейской армии [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна двигаться в сторону создания европейской армии.
"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки. Мы должны работать над видением создания однажды настоящей европейской армии", - сказала Меркель во время выступления в Европарламенте 13 ноября, передает агенство dpa.
Канцлер отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.
"Общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами никогда больше не будет войны", - уверена Меркель.
Идею о создании европейской армии выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, после чего президент США Дональд Трамп назвал "очень оскорбительным" такое предложение Парижа, на что Эмманюэль Макрон ответил: "Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами".
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