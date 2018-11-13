Россия глушила сигнал спутников во время учений НАТО [ Редактировать ]
Министерство обороны Норвегии утверждает, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS), которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября.
Об этом говорится в сообщении ведомство направило Норвежском телеграфном бюро (NTB), пишет Aftenposten.
"Мы следим за ситуацией вместе с другими заинтересованными ведомствами. Известно, что МИД ранее поднял этот вопрос в контактах с российскими властями", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Финляндии Сипиля допустил накануне, что за вмешательством в работу спутниковых навигационных систем в Финляндии во время учений стояла Россия.
По словам финского премьера, целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО и о том, что Москва может иметь какое-то отношение к сбоям.
В октябре о препятствиях в работе GPS уже сообщала Норвегия, где в это время проходили совместные военные учения НАТО, Финляндии и Швеции.
Напомним, 25 октября в Норвегии стартовали крупнейшие учения НАТО со времен "холодной войны". В масштабных маневрах "Единый трезубец - 2018" приняли участие военные 29 стран - членов, а также партнеров: Швеции, Финляндии, Грузии, Иордании и Украины.
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