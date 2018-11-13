Муженко обсудил с главой миссии ОБСЕ Донбасс [ Редактировать ]
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан обсудили ситуацию в районе проведения ООС.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Стороны подробно обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Начальник Генерального штаба отметил, что Вооруженные силы Украины придерживаются положений Минских договоренностей и прилагают все усилия по снижению уровня напряженности в районе проведения ООС", - отмечается в сообщении Генштаба.
Также Муженко поздравил новоназначенного первого заместителя председателя миссии Марка Этерингтона, который имеет солидный опыт работы в Косово, Ираке и Афганистане.
Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет изменить Конституцию из-за "выборов" на Донбассе.
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