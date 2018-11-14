У Києві дефіцит дешевого хліба. Куди та чому зникають з полиць магазинів його соціальні сорти, і чи будуть їх продавати наступного року, з'ясовувала Юлія Касян.

Соціальним хлібом столичні МАФ-и почали торгували близько трьох років тому. Тоді торговельних точок по місту було близько двох сотень. Однак, сьогодні люди скаржаться - хліб за низькими цінами більше не продають.

"В нас по 4.15 хліба вже давним-давно немає. Ви знаєте які в нас пенсії, і скільки можна хліба купити. Як батон куплю, я його на три дні розтягую. Я навіть хліба не можу наїстися", - скаржиться Валентина, пенсіонерка.

"Чи возите ви соціальний хліб? - Ні, соціального немає".

Крамничок, в яких у столиці ще можна придбати недорогий хліб, залишилося близько семи десятків. Біля них пенсіонери шикуються в черги від самого ранку, іноді навіть до відкриття.

"Чи є вас соціальний хліб? - Продали вже. - А був? - Звичайно!"

"З дев'ятої години стою, щоб буть першими, а тим що далі - може ще й не вистачити хліба. Так що буває 15-16, ну 20 людей, що візьмуть", - розповідає Віра Онищенко, пенсіонерка.

Пенсіонери розповідають, у цей МАФ на Дорогожичах хліб підвозять близько 11-ї ранку. Однак цього разу машина приїхала після опівдня. Та побачивши знімальну групу, вантажник заніс замість "соціального" - фірмові батони, і поїхав.

"Так сьогодні він буде чи не буде? - Попитайте в хлібного"

"Якби документи були в порядку, то він би не втік, він може "лівий" товар привіз, от він і втік. Якби не було, він би не втік", - переконана Марія, пенсіонерка.

За роз'ясненням ситуації ми звернулися до постачальника.

"Можливо людина просто розгубилася і людина не очікувала. Зараз такий ажіотаж склався через те, що в деяких точках його більше немає", - виправдовується Леся Дмитренко, помічник директора фірмової мережі ПАТ "Київхліб".

І на підприємстві і у міськраді столиці розповідають - у більшості МАФів немає соціальних сортів, бо за угодою сплив термін їх реалізації. Договір хоч і укладений на 5 років, пільговий хліб, у кіосках продавали - лише три.

"Інвестор погодився продавати такий хліб по такій ціні, для того, щоб в майбутньому могти працювати ще мінімум два роки на цьому місці", - говорить Микола Паворозник, перший заступний голови КМДА.

Утім, наступного року, - кажуть чиновники, - кияни без соціальних буханців не залишаться.

"Інвестиційна комісія при КМДА прийняла рішення про повторне проведення цього конкурсу, щоб на подібних умовах продавати соціальний хліб. Ціни швидше за все що будуть збільшуватися, Але разом з тим, я думаю ми знайдемо формулу, за якою будуть продаватися мінімум з 35-40%знижкою - це від ціни, які зараз є у місті Києві", - запевнив Микола Паворозник, перший заступний голови КМДА.

У КМДА допускають, що у 2019 році, за пільговими тарифами киянам зможуть запропонувати і інші продукти харчування.