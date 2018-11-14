Бойко: Мы готовы поддержать решение Политсовета партии "За жизнь" по единому кандидату - Рабиновичу [ Редактировать ]
Когда будет обнародовано имя единого кандидата от оппозиционных сил и кто претендует на эту роль, в программе "Пульс" на телеканале "112 Украина" рассказал сопредседатель фракции партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко.
По словам политика, уже понятно, что решение об объединении для создания "Оппозиционной платформы - За жизнь" было правильным.
"Если политики будут объединяться и показывать обществу на собственном примере, что действовать нужно сплоченно, то далее за нами пойдет все общество - и это очень хороший сигнал для всех граждан", - уверен Юрий Бойко.
От "Оппозиционной платформы - За жизнь" действительно будет единый кандидат, сообщил политик.
"Дискуссия сейчас идет, партия "За жизнь" выдвинула Вадима Рабиновича. Если будет решение Платформы - мы его поддержим, потому для что сегодня для нас фамилии не имеют значения. У нас в стране действительно беда. И это не просто слова - мы объединяемся, чтобы преодолеть беду и сделать так, чтобы Украина стала на путь развития. Поэтому дискуссия продолжается. Я думаю, что на протяжении ноября вопрос по единому кандидату будет решен", - пообещал Бойко.
По его информации, на роль единого кандидата претендуют несколько оппозиционных политиков.
"Я сейчас не буду называть имен, потому что они появятся в ближайшее время, один за другим, когда политсилы их будут выдвигать. Мы рассчитываем только на победу, потому что технологии уже не работают. Общество и наш избиратель должны видеть, что мы боремся до конца, мы не идем на какие-то технологические вещи, какие-то "договорняки" и т. д. У нас расчет на то, что мы победим. Это залог того, что и стране будет легче", - подчеркнул Юрий Бойко.
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