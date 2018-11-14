В Подмосковье умер актер Сергей Юртайкин. Об этом сообщается на сайте ВГИКа.

"В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном "Тихом Доне", - говорится в сообщении

Отметим, что Юртайкин, помимо "Тихого Дона", сыграл в сериалах "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Ранее мы писали о том, что умер известный советский композитор.