На пресс-конференцию Гриценко в Харькове не пускают журналистов [ Редактировать ]
Игорь Русин, главный редактор харьковского сайта Insidernews, сообщил, что ему и другим журналистам издания отказали в аккредитации на пресс-конференцию Анатолия о Гриценко, которая состоится 15 ноября в Харькове. На странице мероприятия в фейсбук группе «Слобожанский политклуб», сотрудник «Громадянської позиції» Юрий Шишкин, заявил, что журналисту «не стоит беспокоиться, так как аккредитацию ему не дадут».
«Причиной такого отношения харьковского штаба Гриценкок журналистам стал материал о предыдущей пресс-конференции политика в Харькове, которая проходила в медиа-центре «Накипело» 30 августа этого года. Материал был расценен сторонниками Гриценко как неправдивый», - считает Русин.
«Читатели нашего ресурса сами могут посмотреть пресс-конференцию в «Накипело» и сделать вывод о том насколько соответствует материал сайта событиям, происходившим в зале. Более того, в этот раз площадкой для проведения пресс-конференции был выбран пресс-центр KharkivToday. Смеем предположить, что выбор был сделан сознательно, так как оттуда нет трансляции в интернет. И напоследок риторический вопрос: «Каким президентом станет Анатолий Гриценко, если его приверженцы уже сейчас доступными им методами пытаются заткнуть рот журналистам?», - спрашивает харьковский журналист.
В конце сентября у лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко произошел конфликт с участниками акции "Ночь на Банковой". Митингующие напали на Гриценко, который подошел к протестующим, обвинили его в желании "попиариться" и "потереться" возле людей, как наМайдане, и назвали "бандитом", чудом обошлось без прямого столкновения.
по теме
В Украине создали новую службу
В среду, 14 ноября, правительство приняло решение о создании Государственной службы по делам ветеранов
Клиенты госбанка - это клиенты НАБУ: на крючке может оказаться каждый
Дело с обвинением бывших бенефициариев компании "Креатив" в якобы выведении средств из "Ощадбанка" имеет политический подтекст
Снегопад в Киеве парализовал движение общественного транспорта
14 ноября в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения
Украина "утопает" в фальшивках: какие купюры подделывают чаще всего
Инфляция и девальвация сделали свое дело
Участие Гриценко в вывозе крымского "Беркута" с Майдана нужно расследовать - генерал Маломуж
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко может понести уголовную ответственность за вывоз спецподразделений "Беркута" с Майдана в Киеве на территорию Крыма в феврале 2014 года