Игорь Русин, главный редактор харьковского сайта Insidernews, сообщил, что ему и другим журналистам издания отказали в аккредитации на пресс-конференцию Анатолия о Гриценко, которая состоится 15 ноября в Харькове. На странице мероприятия в фейсбук группе «Слобожанский политклуб», сотрудник «Громадянської позиції» Юрий Шишкин, заявил, что журналисту «не стоит беспокоиться, так как аккредитацию ему не дадут».

«Причиной такого отношения харьковского штаба Гриценкок журналистам стал материал о предыдущей пресс-конференции политика в Харькове, которая проходила в медиа-центре «Накипело» 30 августа этого года. Материал был расценен сторонниками Гриценко как неправдивый», - считает Русин.

«Читатели нашего ресурса сами могут посмотреть пресс-конференцию в «Накипело» и сделать вывод о том насколько соответствует материал сайта событиям, происходившим в зале. Более того, в этот раз площадкой для проведения пресс-конференции был выбран пресс-центр KharkivToday. Смеем предположить, что выбор был сделан сознательно, так как оттуда нет трансляции в интернет. И напоследок риторический вопрос: «Каким президентом станет Анатолий Гриценко, если его приверженцы уже сейчас доступными им методами пытаются заткнуть рот журналистам?», - спрашивает харьковский журналист.

В конце сентября у лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко произошел конфликт с участниками акции "Ночь на Банковой". Митингующие напали на Гриценко, который подошел к протестующим, обвинили его в желании "попиариться" и "потереться" возле людей, как наМайдане, и назвали "бандитом", чудом обошлось без прямого столкновения.