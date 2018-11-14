Главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий пытается привлечь к ответственности экс-нардепа Дмитрия Крючкова, нарушая законодательство.

Об этом, комментируя опубликованное САП в Facebook сообщение о подозрении Крючкову, заявил при посредничестве жены сам экс-нардеп, сообщает "Апостроф".

Издание отмечает: по словам Крючкова, подозрение было объявлено лишь спустя 7 месяцев после того, как НАБУ запросило у Германию его выдачу - "Иными словами, запросили, а в чем подозревают - сказать забыли".

"Если Холодницкий, за все время своей работы так и не завершивший ни одного дела о коррупции и получивший за эти заслуги от [президента] Порошенко звание генерала, все-таки осилит изучить первые статьи УПК (а это уже потянет на должность генерал-майора, т.е. на повышение), то с удивлением обнаружит, что сначала надо человека знакомить с подозрением, а потом обвинять в чем-то. Но никак не наоборот", - заявил экс-нардеп.

В то же время, он подчеркнул: поскольку законодательством предусмотрена лишь письменная форма сообщения о подозрении, соответствующее уведомление через Facebook является незаконным.

При этом, экс-нардеп заострил внимание на том, что публикация САП сообщения о подозрении в Facebook лишена смысла как таковая, поскольку многие люди не пользуются соцсетью, а следовательно, не имеют возможности с ним ознакомится - "На заметку: я вообще не пользуюсь социальными сетями. Найдите более приемлемый способ информировать о своих подозрениях - попробуйте "бигборды".

"Возможно, в том светлом будущем, о котором распыляющийся, что "прокуроры подготовили письменное уведомление о подозрении" Холодницкий на пару с Сытником уже несколько лет вещают со всех экранов и о котором по ночам ведут переговоры дома у Порошенко, и будут вести следствие в Facebook, а решения Антикоррупционного суда выкладывать в Instagram, но пока все производство должно происходить в рамках действующего в Украине УПК, а не так, как хочется прокурору", - подытожил Крючков.