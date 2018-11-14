Кровавое ЧП в Запорожье: в людей бросили гранату [ Редактировать ]
Вечером 14 ноября в Шевченковском районе Запорожья неизвестный бросил в прохожих гранату и убежал. В результате взрыва пострадали три человека.
Троих раненых 1989, 1986 и 1996 годов рождения с травмами доставлены в больницу, мужчина, бросивший в них взрывное устройство, скрылся, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В Нацполиции заявляют, что пострадавшие от взрыва мужчины не имеют отношения к политическим партиям, криминалитета или крупного бизнеса: один из них - студент, двое других - работники местных предприятий.
В области введен режим перехвата "Сирена", весь гарнизон милиции ориентирован на розыск и задержание подозреваемого.
Начато расследование по уголовной статье "Покушение на умышленное убийство двух и более лиц".
До этого в Киеве парень бросил в бывшую девушку гранату.
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