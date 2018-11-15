В Адлерском районе российского города Сочи частично обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка.

Как сообщил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев в комментарии ТАСС, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

"Там есть альтернативные пути объезда, можно подъехать и с одной, и с другой стороны", - уточнил он, добавив, что мост расположен на дороге, ведущей в конкретное поселение.

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю объяснили, что подтопление и обрушение части моста произошло из-за повышения уровня воды в русле реки. По словам источника в местных структурах власти, эта дорога соединяет села, входящие в состав Сочи.

Обвалилась левая тротуарная часть, когда вода подмыла опоры.

Это уже тринадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.