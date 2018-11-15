Как домино: в России обвалился еще один мост (видео) [ Редактировать ]
В Адлерском районе российского города Сочи частично обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка.
Как сообщил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев в комментарии ТАСС, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
"Там есть альтернативные пути объезда, можно подъехать и с одной, и с другой стороны", - уточнил он, добавив, что мост расположен на дороге, ведущей в конкретное поселение.
В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю объяснили, что подтопление и обрушение части моста произошло из-за повышения уровня воды в русле реки. По словам источника в местных структурах власти, эта дорога соединяет села, входящие в состав Сочи.
Обвалилась левая тротуарная часть, когда вода подмыла опоры.
Это уже тринадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.
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