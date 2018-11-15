Через незвичну форму бактерій учені назвали їх Омегою

Учені знайшли істот, які зможуть вижити на Марсі. Ними виявились світлочутливі бактерії, які мешкають у надзвичайно солоних озерах Алтайського краю.

Унікальні мікроби здатні витримувати будь-яку температуру, нестачу кисню та великі концентрації солі та лугів. Саме такі екстремальні умови існування на Червоній планеті.

Через незвичну форму бактерій учені назвали їх Омегою.