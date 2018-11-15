В озерах Алтайського краю знайшли істот, які виживуть на Марсі [ Редактировать ]
Учені знайшли істот, які зможуть вижити на Марсі. Ними виявились світлочутливі бактерії, які мешкають у надзвичайно солоних озерах Алтайського краю.
Унікальні мікроби здатні витримувати будь-яку температуру, нестачу кисню та великі концентрації солі та лугів. Саме такі екстремальні умови існування на Червоній планеті.
Через незвичну форму бактерій учені назвали їх Омегою.
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