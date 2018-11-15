У Софии Ротару проблемы со здоровьем: в каком состоянии артистка [ Редактировать ]
В конце августа 71-летняя певица София Ротару упала в обморок. Это произошло на корпоративе в Уфе. Очнувшись, артистка потеряла память, не узнавала знакомых. Медики поначалу подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился. О том, как сейчас себя чувствует артистка пишет "КП".
"Со здоровьем у Софии все в порядке. У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо", - заверила сестра и коллега артистки Аурика Ротару.
То, что Ротару восстановилась после болезни, подтвердил и директор певицы Сергей Лавров.
Но в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много. Отмечается, что память у Ротару сразу восстановилась, она быстро встала на ноги.
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