Перший пакет санкцій за отруєння Скрипалів проти Росії Білий Дім запровадив 8 серпня

Другий пакет американських санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у британському Солсбері буде "більш драконівським", аніж перший. Про це повідомив держсекретар США з міжнародної безпеки Крістофер Форд.

За його словами, нові обмеження досі "у розробці". Через їхню суворість - Держдепу доводиться дуже скрупульозно оцінювати ризики та зважувати усі "за" та "проти".

Нагадаю, перший пакет санкцій за отруєння Скрипалів проти Росії Білий Дім запровадив 8 серпня. У заяві Вашингтон прямо звинуватив Москву у застосуванні забороненої хімічної зброї на вулицях Британії.