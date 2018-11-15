США готує "драконівські" санкції проти Росії [ Редактировать ]
Другий пакет американських санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у британському Солсбері буде "більш драконівським", аніж перший. Про це повідомив держсекретар США з міжнародної безпеки Крістофер Форд.
За його словами, нові обмеження досі "у розробці". Через їхню суворість - Держдепу доводиться дуже скрупульозно оцінювати ризики та зважувати усі "за" та "проти".
Нагадаю, перший пакет санкцій за отруєння Скрипалів проти Росії Білий Дім запровадив 8 серпня. У заяві Вашингтон прямо звинуватив Москву у застосуванні забороненої хімічної зброї на вулицях Британії.
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