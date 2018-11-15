14 ноября в Бородянском района Киевской области пьяный водитель совершил наезд на двух детей и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает полиция области в Facebook.

"Сообщение на службу "102" поступило в 17:00 о том, что по улице Шевченко в с. Качалы, Бородянского района, автомобиль темного цвета совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении. После чего он быстро скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Бородянский район, где произошла дорожная трагедия, не оборудован камерами видеонаблюдения "Безопасный город", что позволило бы скорую установить виновника ДТП и задержать его.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, эксперты, медики. На поиски пропавшего автомобиля были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции Бородянского и соседних районов.

Полицейские по остаткам деталей машины на месте аварии смогли быстро установить марку авто, ориентировать наряды полиции. За несколько часов водителя-беглеца задержали.

"Уже через несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил автомобиль "Opel Vectra" с латвийскими номерами и характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать, однако в селе в Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторванная передняя решетка", - рассказали в полиции.

Как выяснилось, за рулем находился 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.

Тем времнем в результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы - сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги также находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

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