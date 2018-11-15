Зниження ліміту оподаткування посилок із 150 до 100 євро призведе до подорожчання імпортних товарів на українському ринку - про це на прес-конференції у Києві заявили представники асоціацій споживачів та логістичних компаній.

Нагадаємо, знизити ці ліміти хочуть у парламенті. За прикладом ЄС - де діє поріг у 22 євро. Утім, за словами експертів - якщо в Україні суму знизять навіть до 100 євро - ціни в інтернет-магазинах зростуть щонайменше на 50 відсотків. А частина - взагалі закриються.

"Україна зобов'язана виконати умови угоди про асоціацію з ЄС і одна з її умов - це лібералізація поштового ринку. Лібералізація, а не монополізація. Тому воно суперечить угоді. Я запитував своїх клієнтів: якщо Україна буде обмежувати ліміт - вже 100 євро - вони захочуть піти з цього ринку", - розповідає Ян Ружичка, засновник Асоціації інтернет-споживачів України.