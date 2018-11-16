Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. На кількох ділянках - з важкого озброєння.

Зі 120 мінометів обстріляли Водяне на Приазов'ї та Південне - поблизу Горлівки, там є значні руйнування у житлових кварталах.

За даними розвідки, у боях минулої доби знищено п'ятьох бойовиків, ще п'ятьох поранено.