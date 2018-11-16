На Донбасі бойовики зазнали значних втрат [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. На кількох ділянках - з важкого озброєння.
Зі 120 мінометів обстріляли Водяне на Приазов'ї та Південне - поблизу Горлівки, там є значні руйнування у житлових кварталах.
За даними розвідки, у боях минулої доби знищено п'ятьох бойовиків, ще п'ятьох поранено.
по теме
На сході країни поранили віськовослужбовця
Найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, одного бійця поранено. Ворог із мінометів, гранатометів та БМП вів вогонь у районі Авдіївки та Станиці Луганської
На Донбасі знищили трьох бойовиків
Ворожих атак на сході країни побільшало. За добу - 16 обстрілів. Поранено одного українського військового. Найманці відкривали вогонь уздовж усієї лінії розмежування
На Донбасі поранили військового
Кількість ворожих атак на Сході країни збільшується. За добу - 16 обстрілів. Поранено одного українського військового
На Донбасі збільшилась кількість обстрілів
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі. За минулу добу відкривали вогонь 11 разів - такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину
На Донбасі знищили бойовика
Загалом, за добу на лінії розмежування - дев'ять ворожих обстрілів, двічі бойовики застосовували міномети - били на Попаснянському напрямку