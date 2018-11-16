Сейчас рукодельницы могут найти любой узор, изображение и даже картину популярных художников в сети интернет, в специализированных магазинах и киосках. Даже символ православия, икона, становится доступной для мастерского исполнения на уже готовом полотне.

Церковь допускает возможность вышивать иконы, но есть исключения, почему нельзя вышивать иконы и категорически запрещено:

на продажу;

с использованием черного и серого цвета;

со злым умыслом или в гневе;

во время критических дней у представительниц слабого пола.

В остальных случаях особого запрета не существует. Если вышивка предназначена для домашнего украшения, выполняется с любовью, усердием и крещеным человеком, Святой Лик можно и нужно создавать. Для церкви он не подойдет и вышивать его нельзя. Нитки и бисер недопустимы в пределах Священного Храма. Допускается исключительно иконопись мастеров.

Когда и почему нельзя вышивать иконы:

в воскресенье;

Рождество Христово;

Пасха. Первые три дня;

Сретение Господне;

Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье;

Троица;

Вознесение Господне;

Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Во время написания иконы красками, вышивания нитками или бисером обязательно придерживаться для перерыва вышеперечисленных дат. Все православные праздники следует проводить в церкви, исповедоваться и причащаться. Дома можно читать молитвы и восхвалять Бога.

Почему нельзя вышивать иконы без благословения

Первым шагом для выполнения работы должно быть осознание цели вышивки иконы. Священнослужители различают религиозную живопись и декоративную вышивку. Для того чтобы иметь возможность использовать Святой Лик не как украшение, а как религиозный символ веры, необходимо получить благословение батюшки.

Чтобы избежать грубых несоответствий и нарушений в исполнении, лучше предварительно показать будущий образ представителям церкви. В большинстве вышитых икон есть ошибки, которые и делают их простой картиной. И только после того, как батюшка одобряет будущее изображение и дает благословение на работу, можно начинать вышивать икону. Особенно рекомендуют делать это в период беременности. Вышивать иконы для малыша и его матери считается очень хорошим знаком.

Благословение на вышивку иконы нитками и бисером получают один раз, перед началом работы над первым религиозным изображением. Следующие Лики Святых не требуют обращения в церковь. После их завершения обязательно освещение.

Как правильно вышивать иконы

Прежде чем приступить к рукоделию, необходимо ознакомиться с основными правилами и рекомендациями, которые помогут не допустить ошибку при вышивке икон. Что нужно знать, чтобы вышивать их правильно:

начинать на молодой месяц;

придерживаться поста;

читать специальные молитвы;

посещать утренние и вечерние службы;

руки и Лик вышивать после окончания всей работы.

Каждую такую картину религиозного характера необходимо подписать в соответствие с изображением. Не следует забывать про нимб. Он является обязательным атрибутом над головой у Святых. После завершения готовая икона должна быть освящена в церкви.

Именно с этого момента она приобретает силу веры и становится символом Православия. Перед изображением разрешается читать молитвы, обращаться к Богу и восхвалять Его.

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