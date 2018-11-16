У КНДР пройшли випробування "високотехнологічної" зброї [ Редактировать ]
Північна Корея випробувала "високотехнологічну" зброю. Про це з посиланням на її державні ЗМІ повідомило південнокорейське видання Yonhap.
Подивитися випробування на військовий полігон приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин. Про яку саме зброю ідеться не поточнили. Лише вказали, що вона призначена для "повноцінного захисту території". Випробування відбулися на тлі охолодження стосунків зі США.
Нагадаю, 8 листопада була запланована зустріч північнокорейських дипломатів із держсекретарем США Майком Помпео. Проте її відклали.
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