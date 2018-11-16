Медики из университета Пенн назвали три вида чая, которые полезны для женщин. Женское здоровье - очень тонкая материя, которая требует к себе бережного и внимательного отношения, пишет siteua.org.



1. Зеленый чай для красивой фигуры. Специалисты заявили, что в зеленом чае содержатся вещества, препятствующие полноценному усвоению жиров, которые мы получаем с пищей.



2. Мятный чай для концентрации. Чашка этого ароматного напитка поможет вам работать эффективнее, поскольку аромат ментола стимулирует нервную систему, помогая вам сконцентрировать внимание на самом важном.



3. Черный чай для успокоения. Натуральный черный чай снижает уровень гормона стресса кортизола. Те, кто пьет его регулярно в течение дня, более спокойные и с меньшим волнением берутся за выполнение трудных задач.

Читайте также, какие напитки полезно употреблять при простуде.