Із термосами до міської ради Харкова прийшли сьогодні активісти та жителі міста, в чиїх оселях досі немає опалення. Від чиновників вимагали дати тепло. Ті, натомість, звітували...

Деталі звіту та перспективи людей домогтися результату - у сюжеті моїх колег.

Розритий котлован біля будинку Ірини Валентинівни вкритий клубами пари. Жінка веде нас до своєї квартири й розповідає - тепло дали 9 листопада. Та одразу вимкнули. Через аварію. Тепер опалювання у висотку подають під дуже низьким тиском. Батареї - фактично холодні.

"Холодная, холодная, холодная, прехолодная. Вот здесь вот чуть-чуть тепленькая"

"Было у меня в квартире +12 или +13. Это не то, что некомфортно, это - вообще неприемлемая для жизни температура. Понимаете, я дома ходила в пальто и в чунях... шапку уже рука не поднималась надеть", - говорить Ірина Сємєнкова, харків'янка.

Сьогодні Ірина Валентинівна - на пікеті біля міськради.

Біля мерії активісти роздають чай, бо інакше як гарячими напоями, багатьом харків'янам більше грітися нічим.

За офіційними даними тепло-постачальної компанії, без опалення нині - 62 багатоповерхівки. Є серед них і дитсадки. У заступника міського голови - свої цифри.

"У меня на сегодняшний день в работе где-то примерно 30 домов - те, которые будут включены сегодня. Это дефекты, которые были непосредственно в работе. Вот и все", - стверджує Андрій Руденко, заступник міського голови Харкова.

"Въезд Достоевского, 3 и улица Морозова, 34. До сих пор люди без тепла. Месяц Дзержинский суд не топится. Месяц! И соседние дома не топятся на Алексеевке".

"С "развоздушкой" проблемы были всегда. И сейчас они есть. Ребята, перекопано, это значит - ремонтируется", - запевняє Андрій Руденко, заступник міського голови Харкова.

Чиновник виправдовується - із запуском тепла затягнули, бо дуже багато поривів. Мережі зношені. До того ж, запевняє, - люди заборгували більше двох мільярдів гривень. Активісти наводять приклад, як у мерії розподіляють кошти.

"У 2018 році на сад Шевченка, який і досі огороджений - не можуть запустити, - виділено 600 млн грн. На ремонт тепломагістралі - 140. До цього не виділялося взагалі жодної копійки", - говорить Володимир Рисенко, громадський активіст.

Заступникові мера громадські активісти сьогодні подарували гайковий ключ. І, щоб не допустити техногенної катастрофи під час справжніх морозів, запропонували створити поетапну програму реконструкції тепломереж.